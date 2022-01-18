戏剧界活跃的孙娜恩不参加Apink的10周年回归！IST突宣布孙娜恩「因行程调整关系无法参与」

女团Apink成员之一的孙娜恩，近来参与多部戏剧演出，包含之前的《人间失格》以及最近正热播中的《Ghost Doctor》，也跃上大萤幕主演电影，虽然去年签约了YG娱乐，但仍与原公司维持合作关系。不过日前Apink所属公司IST却发表声明表示孙娜恩将不参与2月的回归活动。

Apink所属公司IST娱乐对於2月即将发行的特别专辑以及相关活动，向粉丝们发表了声明，表示这是对Apink相当有意义，出道10周年而发行的特别专辑，为此也特别希望是以六人完整体进行活动，正在努力的调整沟通所有人的行程。



声明中还提到，但Apink成员娜恩，却因行程无法调整而难以参与本次2月特别专辑封面拍摄与MV以外的活动，因此之后的活动将由Apink成员五人（初珑、普美、恩地、南珠、夏荣）进行。在专辑前将再向等待许久的粉丝们公告详细内容，请大家多多谅解。Apink所属公司在去年就曾表示与孙娜恩的合约已到期，当时表示因为六人对於团体都是同样的热爱，因此会积极维持合作关系，往后仍以六人Apink进行活动，如今却传出五缺一的消息。



Apink曾於去年底举办10周年纪念的粉丝见面会，当时孙娜恩也正常出席舞台，但目前公司声明却表达了将缺席2月的回归活动。而孙娜恩目前所属的YG娱乐则是表示，孙娜恩因为无法调整下一部作品的行程，因此无法参与2月Apink专辑相关的回归活动。更提到孙娜恩对於去年底见面会上，大家的热情参与及支持相当感谢，本次因行程而无法参加很可惜，仍盼大家持续支持Apink。



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