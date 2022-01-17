《那年，我们的夏天》13集先公开影片：「雄延秀」对坐甜甜吃火锅，酒馆老板娘狗粮吃到想吐！新剧照暗示两人关系又有变化

延秀和崔雄在上周终於复合，让等待了12集的观众高呼吃到糖，但新公开的预告令人感到两人还要经历一些波折~

《那年，我们的夏天》今晚即将播出第13集，上午公开的预览影片中，延秀（金多美 饰）和崔雄（崔宇植 饰）在率伊的酒馆吃火锅喝烧酒，崔雄说：「我最喜欢这样，天气刚刚变冷时去社区里的酒馆点一锅热热的鱼糕汤，就这样聊一整晚。 」



延秀说她也最喜欢这样，还不顾率伊的脸色「抱怨」说：「欧尼，鱼糕汤有点辣呢，我们小雄不能吃辣的。 」崔雄：「小雄没关系，和延秀一起吃东西已经被训练出来了。 」延秀问他要不要点别的，崔雄说点延秀想吃的就好，两人甜甜地相视一笑，让率伊彻底看不下去了：「第一次看到客人会感觉想吐啊。 率啊你要忍住！Fighting！」



同时公开的剧照却不完全是甜蜜，一开始延秀和崔雄在路灯下对视还很温馨，紧接著崔雄似乎被延秀的突然举动吓到、做出划清界限的模样，延秀则露出失落的表情。 究竟两人又发生什么事呢？



制作组表示延秀和崔雄的第二次恋爱和上一次不太一样：「复合的恋人一定会经历的现实烦恼和心动给人带来共鸣。 」雄延秀一定要战胜考验啊~



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻