演技派的「吴正世」作品一部接一部！在《Uncle》之后，有望加入《Sweet Home》第二季！

Netflix 韩国惊悚剧集《Sweet Home》由宋江、李阵郁、李施昤、李到晛等人主演。

改编自同名网路漫画，讲述「车贤秀」在家人离世后独自搬到「绿之家」居住，发生一连串恐怖事件，在公寓被怪物袭击后，跟邻居并肩作战对抗怪物。2020年12月上线后，在网路上有著超高讨论度，许多观众都在敲碗第二季。



而《Sweet Home》已经确定制作第二季，重要角色是否会原班人马回归目前仍不确定。



今日（11日），据韩媒 JTBC뉴스 报导：「《Sweet Home 2》将在今年初开机拍摄，最近第1、2集的剧本已经出来，吴正世将以新角色出场。」对此，他的所属社则回应：「接到出演提案，但目前还没有确定。」



有著「最佳绿叶」之称的吴正世，近期在《山茶花开时》、《Stove League》、《虽然是精神病但没关系》等剧展现精湛的演技，受到许多观众的喜爱，更连续两年获得「百想艺术大赏」最佳男配角奖的肯定。



而吴正世也在《Uncle》（我的鲁蛇舅舅）首次担任男主角，他饰演无业游民音乐家「王俊赫」，因上班族姐姐（田慧振 饰）的离婚而开始照顾她的儿子（李京勋 饰），却意外地成为育儿达人，搞笑又温暖的剧情，获得不少好评，收视也不断上升中（第9集收视已高达7.9％）。



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