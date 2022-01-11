演技派的「吳正世」作品一部接一部！在《Uncle》之後，有望加入《Sweet Home》第二季！

Netflix 韓國驚悚劇集《Sweet Home》由宋江、李陣郁、李施昤、李到晛等人主演。

改編自同名網路漫畫，講述「車賢秀」在家人離世後獨自搬到「綠之家」居住，發生一連串恐怖事件，在公寓被怪物襲擊後，跟鄰居並肩作戰對抗怪物。2020年12月上線後，在網路上有著超高討論度，許多觀眾都在敲碗第二季。



而《Sweet Home》已經確定製作第二季，重要角色是否會原班人馬回歸目前仍不確定。



今日（11日），據韓媒 JTBC뉴스 報導：「《Sweet Home 2》將在今年初開機拍攝，最近第1、2集的劇本已經出來，吳正世將以新角色出場。」對此，他的所屬社則回應：「接到出演提案，但目前還沒有確定。」



有著「最佳綠葉」之稱的吳正世，近期在《山茶花開時》、《Stove League》、《雖然是精神病但沒關係》等劇展現精湛的演技，受到許多觀眾的喜愛，更連續兩年獲得「百想藝術大賞」最佳男配角獎的肯定。



而吳正世也在《Uncle》（我的魯蛇舅舅）首次擔任男主角，他飾演無業遊民音樂家「王俊赫」，因上班族姐姐（田慧振 飾）的離婚而開始照顧她的兒子（李京勳 飾），卻意外地成為育兒達人，搞笑又溫暖的劇情，獲得不少好評，收視也不斷上升中（第9集收視已高達7.9％）。



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