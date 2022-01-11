任时完《Tracer》演技突破！颠覆温文有礼形象，变身不按牌理出牌＋嘴上不饶人金句连发的难缠组长！

以国税局为背景，以独特方式打击恶势力的《Tracer》上周开播，主演任时完更让大家看见了他的新面貌。一登场即以强烈存在感吸引观众的视线，当然故事的主线也由他展开，除了看起来吊儿郎当的样子外，还很会用言语讽刺别人，金句连发让人印象深刻。

Wavve原创戏剧《Tracer》是以国税厅大家最不愿意去的税收5组为重心，有钱人如何规避缴税，而税收5组的员工认为「不动作就是在工作」，於是成为一堆被丢烂番茄、被泼水的税收调查员。任时完为了查出父亲枉死真相而来到此地，他的活跃以及特殊催缴方式，为税收5组带来了希望，也带给观众们狠踩恶势力的痛快感受。



任时完一向给观众们的感觉就是相当温和有礼貌，清新形象深植人心，上一部的清新小品《Run On奔向爱情》还记忆犹新，这次他却烫了卷发，行动不拘小节的样子，不管任何人的眼光或是反对，我行我素的完成自己想做的事，这样的黄东柱组长，甚至在吵架时也不输人，才开播两集就有许多台词让大家印象深刻。



「不是有吃有喝就是活著，人至少要有一件心中想做的事而活下去。」

第1集才开始前10分钟，任时完所饰演的黄东柱，为了查明父亲隐藏的真相而希望进入国税局工作，在公务员考核面试时他说了这样的一句话，令在场的长官们印象深刻，他也信心满满地走出试场。可想而知他心中想做的那件事，就是彻底整顿国税局的不正之风。



「比钱更可怕的其实是人。」

在他正要离开地方支厅而来到国税局本部，对他的女上司说了这么一句话，其实女上司也了解他成为公务员想进入国税局的目的，甚至也对他父亲的案情相当明白，对於这句话也感同身受。



「我很讨厌会输的队伍。」

第2集中黄东柱已经在电视直播的状态下直捣黄龙，让欠税大户的谎言无所遁形。虽说是很风光的一战，回到公司后组员却只是在乎他的欢迎会，让他大发雷霆，说自己讨厌输的感觉，大家如果有觉悟的话再留下，不然就请自己离开。



「如果道歉有用，那还要警察跟检察官干嘛？」

这句话好耳熟，曾经出现在台湾版《流星花园》的具俊表明台词。黄东柱组长在喝酒的地方巧遇想离职的组员徐惠英，结果这位女子喝得烂醉还吐了她全身，隔天一早只好硬著头皮跟组长道歉，黄东柱只好回应这句话了。不过看起来黄东柱希望帮助她找回工作的初心与自信，期待两人之后成为最佳拍档！



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