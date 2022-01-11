「这种情况是第一次」曹承佑×田美都颁奖途中发生「小插曲」令全场拍掌爆笑！

曹承佑、田美都这对音乐剧挚友，就像将小小的「放送事故」变成一段表演呢~

10日第6届韩国音乐剧奖颁奖典礼（Korea Musical Awards）在首尔汉南洞蓝色广场举办，身穿黑色西装的曹承佑和身穿一袭黑裙的田美都，共同出席为新人奖颁奖。





曹承佑提及两人2017年出席第1届韩国音乐剧奖当时，田美都获得最佳女主角奖，羡慕道：「真是帅气，我就没拿到，羡慕极了，还通过《机智医生生活》获得三个新人奖。」 田美都：「在TV方面到40岁才第一次获得新人奖，但是我在音乐剧方面没有拿到新人奖，留下遗憾了。」



正式颁奖时，曹承佑：「接下来由田美都颁奖」，田美都：「哦？ 但是前辈... 好像不是我...」，曹承佑开始翻口袋里的卡片：「不是吗，那是我吗？」曹承佑先是愣了一下，然后略微慌张地说：「这种情况是第一次，请稍等一下」，接著去后台寻求帮助，田美都直说没弄错的，曹承佑很快回到位置上：「这种情况是第一次，情有可原嘛~」 这个片段太搞笑了，曹承佑嗖地一下溜出画面外XD



曹承佑向田美都表示真心的尊敬，田美都谦称自己只是前辈尊敬的100人之一而已。两人通过音乐剧合作，是亲近的好友。



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