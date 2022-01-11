《Running Man》全昭旻遭梁世灿攻击「前男友」话题：「拍吻戏时有没有想起他」眼湿湿引热议

上周日的《Running Man》里，全昭旻和梁世灿的一段影片在网上引起不少讨论，很多人认为梁世灿用前男友话题进行攻击，即使是玩游戏也十分越线。

节目中昭旻提议玩平常心游戏，即是不管对方说什么都要心平气和地说「当然」，生气就算输。一开始梁世灿和昭旻还只是互相diss长得丑，接著梁世灿开始提到昭旻的前男友：「你还有和那男的来往吧？ 」昭旻笑说：「谁呀？ 」



梁世灿：「你知道那个（指前男友）和我有联络吧？ 」节目组把梁世灿提到的职业做了消音处理，昭旻说「当然」，这时刘在锡过来看昭旻的状况，梁世灿说：「在锡哥，她哭了！」昭旻看向镜头，有网友认为这时昭旻已经因为前男友话题感到不舒服。



接著梁世灿又攻击：「你在《橱窗》里拍吻戏时是不是在想OOO？ 」此处仍然是消音，昭旻笑著说「当然」试图撑过去，但刘在锡仍然宣布梁世灿胜出，游戏结束。



节目播出后韩网友把截图发到各个网路论坛，很快引起大量不满的声音：「提到前男友真的很无礼」、「把演员这个职业当成什么了？ 」、「节目组也很越线」、「是不是觉得昭旻很好惹」、「为什么要讲别人的私生活，这是性骚扰」。

这段影片在Youtube上公开后也有很多海外粉丝留言表达不适：「我知道这是游戏，但提及个人生活史还是很不好」、「虽然成员们关系很好，但梁世灿还是越线了，节目组也不应该播出来」、「昭旻一开始问『谁』的时候就应该结束游戏，因为她还没准备好」。

昭旻承认过一次恋情，是2015年初和演员尹贤旻发展为恋人，两人还一起上过综艺节目，但在2015年底就分手。 后来尹贤旻承认在2016年4月开始和演员白珍熙交往，但因为他和白珍熙从2015年9月一起拍电视剧《我的女儿，琴四月》，很多网友质疑他和全昭旻交往期间就有劈腿，认为全昭旻因此承受了很大的的精神伤害。



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