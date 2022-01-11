「這種情況是第一次」曹承佑×田美都頒獎途中發生「小插曲」令全場拍掌爆笑！

曹承佑、田美都這對音樂劇摯友，就像將小小的「放送事故」變成一段表演呢~

10日第6屆韓國音樂劇獎頒獎典禮（Korea Musical Awards）在首爾漢南洞藍色廣場舉辦，身穿黑色西裝的曹承佑和身穿一襲黑裙的田美都，共同出席為新人獎頒獎。





曹承佑提及兩人2017年出席第1屆韓國音樂劇獎當時，田美都獲得最佳女主角獎，羨慕道：「真是帥氣，我就沒拿到，羨慕極了，還通過《機智醫生生活》獲得三個新人獎。」 田美都：「在TV方面到40歲才第一次獲得新人獎，但是我在音樂劇方面沒有拿到新人獎，留下遺憾了。」



正式頒獎時，曹承佑：「接下來由田美都頒獎」，田美都：「哦？ 但是前輩... 好像不是我...」，曹承佑開始翻口袋裡的卡片：「不是嗎，那是我嗎？」曹承佑先是愣了一下，然後略微慌張地說：「這種情況是第一次，請稍等一下」，接著去後台尋求幫助，田美都直說沒弄錯的，曹承佑很快回到位置上：「這種情況是第一次，情有可原嘛~」 這個片段太搞笑了，曹承佑嗖地一下溜出畫面外XD



曹承佑向田美都表示真心的尊敬，田美都謙稱自己只是前輩尊敬的100人之一而已。兩人通過音樂劇合作，是親近的好友。



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