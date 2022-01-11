《Bad and Crazy》李栋旭×韩智恩KISS戏幕后更有戏，超主动彩排N种姿势！

李栋旭不愧是「吻戏达人」，探讨起吻戏来经验老道。吻完喊cut后，双手握住韩智恩的手以示回应，超体贴~

动作犯罪剧《Bad and Crazy（邪恶与疯狂）》也有糖可以磕，男主李栋旭和女主韩智恩戏中上演浪漫吻戏。在10日公开的幕后花絮中，李栋旭和导演、演员探讨这场吻戏如何拍，提出自己的看法，强调「姿势好看是最重要的」，发挥演员的钻研态度。



他纠结於，是他坐著将女主拽过来亲，还是他站起来再亲，哪种吻法更适合。他觉得前者更迅速突然，后者有一定间隔，比较两者的差异，还考虑到坐著的方式和普通男高女低的姿势相反。



李栋旭主导并提议了各种姿势，边讨论边彩排，一种是将韩智恩的脸挤得肉嘟嘟的之后猛亲，一种是靠近后弯腰亲，幕后花絮里相当於看了N种吻戏XD，李栋旭最后还是将决定权交给导演，最终播出的画面是坐著拽过来亲的版本。



李栋旭所属经纪公司KINGKONG by STARSHIP在8日释出多张幕后花絮照 ，更多吻戏幕后照可以戳蓝字观看。



tvN金土剧《Bad and Crazy》由 李栋旭、魏嘏隽、韩智恩、车学沇主演，讲述有人格分裂症的刑警破案，iQIYI和韩国同步播出。

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