《RM》大聊金钟国超节省，下一秒智孝把擦完鼻子的面纸回收再利用，众人感叹：为了当新娘提前做准备

看到这一幕忍不住大爆笑，智孝的反应也超级可爱～！XDDD

SBS 热门综艺节目《Running Man》最新一期展开谁是「真忙内（老么）」的正面对决，全昭旻与梁世灿互不相让，而在等待餐点的过程中，哥哥姐姐们也发生了有趣的小故事。



成员们聊著金钟国私下超节省，省电省卫生纸，HAHA还加码爆料四年前送他的湿纸巾依旧还没用完，也会重复使用，冬天为了省暖气，在家穿著羽绒衣，夏天时明明很热没开冷气，却很自然地说：「哇～好凉快啊。」的自我催眠著，非常厉害。



也强调自己节省只是习惯，未来老婆小孩绝对不会这么省，结婚后会按照老婆的意愿去做，但成员反亏他，百分之百肯定还是会默默碎念吧～，金钟国坚决否认，表示自己其实也不太会看帐单，都是以后要给老婆小孩用，现在才会这么省的。



就在下一秒，宋智孝把擦完鼻子纸巾，用完过后又默默收回包包里，这一幕刚好被刘在锡看见。



大家忍不住大感叹：「提早开始练习了啊」、「夫唱妇随」、「用行动证明了啊」、「智孝果然精打细算」节省的行为非常自然，字幕也很配合地打上「准备好的钟国新娘人选」。



智孝也很配合地对著钟国重复动作，表情超可爱～！



▼回顾此片段：（可快转至01:02）



MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻