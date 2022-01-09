《Penthouse》朴殷硕×李智雅「罗莲CP」认证地铁应援+露营vlog公开！

李智雅擅长厨艺，朴殷硕擅长露营，正好互补，而且两人都对宇宙话题感兴趣，都精通英文，真的好配XD

SBS现象级剧作《Penthouse》中，朴殷硕饰演罗根・李，李智雅饰演沈秀莲，两人被称为「罗莲CP」。朴殷硕通过个人YouTube频道，记录两人12月一起认证粉丝应援的地铁站广告后，接著去杨平露营场的过程。听著两人发音纯正的英文对话，更觉得有CP感了~



身为露营达人的朴殷硕这次带上「努那」李智雅一起。出发前先去超市购置物品，到露营场后，朴殷硕开始大展身手，让李智雅不用动手，李智雅后来开始帮忙烹饪，发挥厨艺。李智雅被猫咪分神之际，朴殷硕负责烤肉，李智雅吃了一口咬不动的肉后，猜朴殷硕平常是不怎么烤肉。



朴殷硕用露营车上的TV播放李智雅出演的EBS宇宙主题纪录片《The Home》，朴殷硕：「听说努那对宇宙很感兴趣，知道我也经常在YouTube找这种影片来看吗？」李智雅听到说：「那我把链接发你。」



两人面对著夕阳，吃著烤肉，喝著啤酒，回想起朴殷硕在剧中还是具虎东的时候，具虎东的装扮搞笑得让李智雅笑得当时没法好好演戏的场面。《Penthouse》剧中罗莲CP的浪漫戏份没有大幅展开，多少让观众粉丝有些遗憾，电视剧结束后，还能这样继续看到两人的互动，让罗莲CP粉倍感慰藉欣喜。





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