《Penthouse》朴殷碩×李智雅「羅蓮CP」認證地鐵應援+露營vlog公開！

李智雅擅長廚藝，朴殷碩擅長露營，正好互補，而且兩人都對宇宙話題感興趣，都精通英文，真的好配XD

SBS現象級劇作《Penthouse》中，朴殷碩飾演羅根·李，李智雅飾演沈秀蓮，兩人被稱為「羅蓮CP」。朴殷碩通過個人YouTube頻道，記錄兩人12月一起認證粉絲應援的地鐵站廣告后，接著去楊平露營場的過程。聽著兩人發音純正的英文對話，更覺得有CP感了~



身為露營達人的朴殷碩這次帶上「努那」李智雅一起。出發前先去超市購置物品，到露營場后，朴殷碩開始大展身手，讓李智雅不用動手，李智雅後來開始幫忙烹飪，發揮廚藝。李智雅被貓咪分神之際，朴殷碩負責烤肉，李智雅吃了一口咬不動的肉後，猜朴殷碩平常是不怎麼烤肉。



朴殷碩用露營車上的TV播放李智雅出演的EBS宇宙主題紀錄片《The Home》，朴殷碩：「聽說努那對宇宙很感興趣，知道我也經常在YouTube找這種影片來看嗎？」李智雅聽到說：「那我把鏈接發你。」



兩人面對著夕陽，吃著烤肉，喝著啤酒，回想起朴殷碩在劇中還是具虎東的時候，具虎東的裝扮搞笑得讓李智雅笑得當時沒法好好演戲的場面。《Penthouse》劇中羅蓮CP的浪漫戲份沒有大幅展開，多少讓觀眾粉絲有些遺憾，電視劇結束后，還能這樣繼續看到兩人的互動，讓羅蓮CP粉倍感慰藉欣喜。





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