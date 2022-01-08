《带轮子的家3》这景点超适合和暧昧对象一起来！超窄独木桥让金熙元很害怕，池昌旭霸气牵手手♥

池昌旭转身一个move伸出手……♡♡♡ 小编也想和小池一起来（想太多）

《带轮子的家3》最后一集EP.12来到了庆尚北道荣州水岛村（영주 무섬마을），这个地方有座特别的独木桥，宽度约一个成人肩宽，稍有不慎可能会落到下方浅水。



大哥成东镒带头走第一个，二哥金熙元殿后，接著是嘉宾池昌旭与忙内孔明。金熙元没走几步就喊头晕，原来是看了下方流动的水感到晕眩，他毅然决然想回头走下桥，而他后方的池昌旭与孔明也得往回走。



池昌旭回原点后，发现金熙元杵在原地，直接大步向前问：「我来带头可以吗？」然后稍微转身牵起金熙元的手，两人就这样慢慢的牵著走……



桥下是陆地的话，金熙元还能一个人走，走到又有水时，池昌旭不忘关心前辈：「还可以吗？」金熙元直接回应：「牵手……」两个人再次牵手过桥，画面相当可爱。



有没有发现左上角副标题悄悄写上「熙元♡昌旭 过独木桥Bromance爆发」？tvN官方YouTube上传影片还下标「为什么会心动呢...♥」，底下留言的网友都觉得池昌旭非常暖心。



看完这段，小编觉得这景点或许很适合和暧昧对象一起来呢～XD 池昌旭与金熙元牵手手的过程确实很让人心动～♡ 如果好奇此地方不妨来旅游，走过约150公尺的独木桥后就能实际进入水岛村，水岛村可是被称为「儒者之乡」，有丰富的韩屋文化可体验。



【旅游资讯】

庆尚北道荣州水岛村（영주 무섬마을）

地址：庆尚北道荣州市文殊面水岛里

电话：054-638-1127



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