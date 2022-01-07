[有片]徐康俊拍摄子宫颈癌疫苗广告：「女人和男人，都由我来守护！」情节有趣又可爱！

上次有朴宝剑在《青春纪录》里和好友们一起接种疫苗、间接宣传，这次更有徐康俊亲自化身疫苗「本人」拍摄广告，情节既温暖又有趣！

子宫颈癌疫苗嘉喜（Gardasil 9） 的韩国Youtube频道昨天公开了徐康俊拍摄的广告影片，情节包含4个小故事，非常巧妙地宣传了疫苗的相关知识！

一开头，徐康俊拉住一位看起来年纪比他大的女士说：「努那，我会守护你的。 」女士很难过：「我们认识得太晚了，我已经40岁了。 」徐康俊犹豫一下就追上去：「没有晚，因为我是嘉喜9。 」下一个画面徐康俊和努那牵著手开心奔跑，画外音：「45周岁的女性也可以接种的HPV疫苗。 」



接著反转剧情来了！徐康俊对努那说：「我有了新的想守护的人。 」努那惊：「除了我还有哪个女人？ 」徐康俊：「不是女人。 」原来在树下等待他的是一位男士！徐康俊：「因为我是嘉喜9，所以你们两个我都会守护。 」画外音：「不止女人，男人也需要的HPV疫苗。」



此外还有伪三角恋剧情！徐康俊一下把女生从男生身边拉开，一下在两人约会时突然坐到他们中间：「你的女朋友、你们的爱情，都由我来守护。 因为！我是嘉喜9。 」



之前朴宝剑在电视剧《青春纪录》里和两位好友一起接种子宫颈癌疫苗，并由剧中角色金振宇把三人合照PO上SNS、tag「爱情中所需要的准备」，看起来就像是特别的公益广告一样，播出后受到观众们热烈回应，并觉得为所有男生上了一课。



这次徐康俊的宣传广告也好有趣、好可爱，如果是这样广告，小编愿意多看20个XD



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻