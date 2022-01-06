俊昊坚持用「2PM俊昊」做自我介绍，原来是因为深藏心底的伤痛！超积极态度获网友盛赞：「以后都会是俊昊的季节」

俊昊去年底凭《衣袖红镶边》「李祘」角色获得MBC演艺大赏颁发「最优秀演技奖」，发表感言时第一句话就是「我是2PM的俊昊」，真的让老粉丝很感动！其实他这样讲竟是因为心底存在已久的伤痛。

韩国媒体Tenasia近日对俊昊进行线上采访，聊到他不论何时自我介绍里都要加上「来自2PM」这件事。俊昊表示，这是因为出道之后有段时间无法凭自己的力量宣传2PM，所以「那份痛苦一直留在心里，成了一个心结。 」



后来俊昊不断努力工作，逐渐在表演事业上有了成绩，还一个人在日本开了巡回演唱会，慢慢受到越来越多人喜爱。这令他希望在独自活动时也向更多人宣传2PM这个名字：「那份心意越来越坚定，现在很自然地就会介绍自己是『2PM李俊昊』。」

在接受Herald Pop采访时，俊昊更低调表示希望大家不要对这件事赋予过多意义，因为这已经是他自然而然养成的习惯：「只不过是已经深深印在脑袋里、像呼吸一样自然的问候而已。」



《衣袖红镶边》在1月1日播出大结局、以自身最高收视率17.4%收尾，给观众留下深深的余韵，也让很多人对俊昊的演技刮目相看。 其实对於作为偶像出道、后来转型演戏的艺人来说，「偶像出身演员」这一标签多少会有些敏感、带来压力，但俊昊对此看得很开：「只要演得好就行，反而会带给我很好的压力。 」



俊昊表示未来也会继续同时演戏和唱歌，并且有自信能一直做得很好，也随时准备好和2PM其他成员一起站在舞台上。有这样积极的mind，不成功才奇怪啦！



网友看到俊昊这些话后全都赞叹不已：「俊昊一定会红很久」、「现在就是俊昊的季节，以后也一直都是！」、「俊昊的想法超帅气，要向他学习」、「越了解越觉得他很棒，每天都被他迷倒」、「 因为演得好所以能理直气壮说出组合的名字，真的是有理由的自信！」



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