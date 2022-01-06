《金科长》「龙律CP」又来售后了！南宫珉赞赏李俊昊演技：你这小子怎么这么会演～

李俊昊和南宫珉，是大赏竞争对手的同时曾是最佳萤幕CP！

2021年的时候，MBC电视剧一直收视低迷，直到南宫珉和李俊昊分别主演的《黑色太阳》和《衣袖红镶边》开播才得以好转，他俩也被广大观众称为「拯救了MBC的男人」。 年末的演技大赏颁奖礼上，他们又同时成为「大赏」候选人，最后由南宫珉斩获大赏，李俊昊成绩也不俗，捧回了最优秀赏。 李俊昊为大哥送上了拥抱，真心祝贺他获奖。



除了是竞争对手之外，南宫珉和李俊昊其实还曾是最佳萤幕「情侣」，不但在演技大赏上夺过CP奖，甚至当众秀恩爱，毫不避嫌地BOBO。南宫珉与李俊昊之前曾合作过职场剧《金课长》，在剧中饰演相爱相杀的科长与理事，两人的「基情」也为该剧贡献了不少笑声，到了年末颁奖礼，理所当然地成了最后欢迎的萤幕CP，上台领奖的两人再现了剧中经典BOBO戏份。



日前《衣袖红镶边》杀青采访中，李俊昊就提到了南宫珉，透露他们平时私下也经常联系，这次一起获奖两人都替对方感到开心，「前辈还说'你这小子怎么这么会演'， 当时听得我得我非常高兴，能够和这样厉害的前辈同时成为候选，能被他这样夸，我已经觉得和拿大赏差不多了。」



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