看完《衣袖红镶边》大结局记得回头重看第一集！首尾呼应，「祘德CP」是双向奔赴的爱啊～

大家从《衣袖红镶边》的Bad Ending的打击中走出来了吗？？

《衣袖红镶边》播出时，虽然知道历史就是剧透，「祘德CP」的结局没有那么美满幸福，但我们依旧被李祘（李俊昊 饰）和德任（李世荣 饰）的爱情感染著，陪他们一起笑一起哭......



大结局最后一个场面是李祘和德仁无声地表露著爱意，一个对视双方就能心领神会，用热吻给了观众们一个安慰。 李祘和德仁的旁白在此刻响起，「即使这是过去、是梦，甚至是死亡也好，我只想选择和你在一起的瞬间，这是我的期盼，祈祷这一瞬间不会改变，祈祷这一瞬间永恒」、「对，这一瞬间一定会变成永恒」，一切都是那样的温馨美好。李祘把德仁拥入怀中，但他脸上的光彩却逐渐灰暗下去，其实这是在暗示李祘走向了死亡。



这部剧从头至尾都有一个「课题」，那就是「王爱著宫女，那宫女爱过王吗？ 」直到德任临终前李祘都在问：「你从来不曾恋慕过我吗？ 就连丝毫的心意也不曾给过我吗？」 小编觉得李祘是知道德仁心意的，只是因为从小的经历导致他内心对爱地渴求，需要不停向对方确认才能填补内心的不安。 只是到最后德任都没能正面亲口回应她。



看完最后一集我们突然发现其实「爱不爱」的答案早在第一集就已经埋下了伏笔。 第一集里讲述了小李祘和小德任邂逅的故事，李祘小时候偷偷跑去看奶奶暎嫔李氏最后一面，在路上偶遇了德仁。 李祘因为奶奶去世伤心不已，后悔地说道：「奶奶肯定恨我，因为我那些恶毒的话语，她该有多恨我啊。 」一旁的德任安慰道：「暎嫔娘娘会知道你的心意的，死去的人都知道，连你没有说出口隐藏在心里的话全都知道。 」



「死去的人什么都知道」的这句话恰巧与大结局中两人一句话都没说，却亲吻上对方的场景相呼应，表示两人都离开了这个世界，因为死去的他们能够看到对方的心意，沉默的Kiss证明这是双向奔赴的爱啊（泪目），也许这才是编剧留给观众们真正的大结局吧。

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