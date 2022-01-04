《衣袖红镶边》高度还原真实历史！放大王与宫女的爱情故事，最后更让观众一同感受失去挚爱的悲痛感

「也许所有人的故事都是悲伤结局，但只要我们记得美好的瞬间，就能够回到幸福快乐的那一刻。」小编带你探究韩剧《衣袖红镶边》虚构剧情下的真实历史。（李俊昊饰演李祘、世孙、朝鲜正祖，李世荣饰演成德任、宫女、宜嫔成氏）

热门古装韩剧《衣袖红镶边》在1月1日迎来EP.17大结局，成功在2021年末 & 2022年初缔造收视奇迹，从5.6%攀升至17.4%，蝉联七周电视剧话题冠军，好评如潮。



韩剧《衣袖红镶边》改编自同名人气小说，而小说也是改编自真实历史，所有角色几乎都是真实存在的人物，最后两集的内容也将男女主角的一生走完，剧情和现实不谋而合。（不过剧中人物的内心世界，剧组有强调是虚构的哦～）



结局前，大家最好奇的就是会Happy Ending 还是Bad Ending？



往下滑看会包含 EP.16-17 剧透，不过你点进来看，就表示你已经有被雷的打算了！XD



要说虚构的部份，前面世孙李祘（李俊昊 饰）与宫女成德任（李世荣 饰）的这一段爱情故事，各种美好片段与情感交织，几乎全靠作者&后人想像，但你也不能说没有～。



而事实上朝鲜正祖李祘（李俊昊 饰）纳宫女成德任（李世荣 饰）进入后宫，在怀孕生下第一个儿子（文孝世子）的隔年被封为宜嫔，也是正祖的第一个孩子，再隔年宜嫔又诞下一女，却在不久后夭折，而文孝世子也在约四岁时夭折，两个孩子都早逝。



之后宜嫔三度怀孕，但失去了两个孩子的她，再坚强的人也会崩溃，於儿子逝去的同年，离开人世，享年33岁（实岁）。宜嫔在世时，肯定是备受王的宠爱，才会这样三度怀孕，剧中更加入了她成为后宫，失去自由后的那份牢笼感，孤独且被束缚著，至於她的离开究竟是因为二度丧子之痛，抑或是有其他原因，就不得而知了。



如同剧中所述，正祖李祘肯定是个让盛世太平且优秀的王，但他不一定是个好的丈夫，当时的中殿．元配．孝懿王后金氏也一直未能怀孕，只能收养其他后宫的孩子成为养子，来继承王位。



宜嫔逝世14年后，正祖也英年早逝，享年47岁（实岁），有传言说他是被毒杀的，某天他告诉大臣们身上长出脓疮，之后病情逐渐恶化，正祖离世后，贞纯王后（张熙轸饰演的中殿金氏．爷爷英祖李昑的继妃）垂帘听政辅佐正祖11岁的次子李玜（纯祖），并铲除正祖原本的势力，不免让人怀疑正祖的死因不单纯。



所以，主人物的命运可以说是高度还原史实，但人物情感上的描述可以说是虚构为主，但作者仅靠历史事件，去推敲主角们的内心世界，也算是让观众们有更多对历史人物产生共鸣的机会。



不过，小编特别想分享一件事情，那就是李祘的父亲，思悼世子李愃，虽然剧中都想友演得很好，但我还是不断想起刘亚仁饰演的思悼世子，他疯狂的模样与被关米柜活活饿死的面貌，让我追剧时不停将他代入剧中，毕竟爷爷与世孙对峙的片段都很精彩，也经常提及思悼世子。



最后，回到《衣袖红镶边》的结局，在李祘逝世后，他又回到了当初躺在德任大腿上休息的美好时光，是否两人悲痛的离世都只是一场梦呢？不管会如何发展，至少我们都能够记住当下的美好，幸福的每一刻都能够持续到永远。



恭喜大家又追完了一部好剧！也可以按此【剧透文】回顾EP.16-17的大结局剧情喔～。



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