《带轮子的家3》丁海寅反客完主让成东镒很满意！孔明极力延揽丁海寅接班忙内

丁海寅很适合《带轮子的家》忙内位置啊～乖乖的样子真的很难不讨人喜欢～

《带轮子的家3》上周播出的最新一集EP.11，由於大哥成东镒一早不在，二哥金熙元和忙内孔明就得自己张罗早餐与午餐，而比成东镒还早来的来宾丁海寅就顺理成章一起准备了。

丁海寅虽然不是很会料理，但还是尝试制作。三个人手忙脚乱之下，丁海寅把海鲜煎饼煎焦了！金熙元开玩笑要他把煎饼藏起来，他一时紧张就端著煎锅躲起来，连金熙元都找不到人。

▼丁海寅的处事守则(?)：不会也要先说「会」



▼消失的丁海寅



成东镒登场后，丁海寅老实的说自己把煎饼搞砸了，不过成东镒并未训斥，倒是以爽朗的语气说：「这个本来就是这么吃的！」话一出让要丁海寅藏起来的金熙元有些尴尬，连忙附和：「是吧……」



虽然煎饼最后在餐桌上「滞销」，不过成东镒对丁海寅这乖乖牌相当满意，聊到孔明要入伍就开始暗示丁海寅填补空位。成东镒和金熙元干脆离席，让孔明延揽丁海寅成为忙内接班人。



「在我回来之前，就拍一季！」孔明预想了在自己2023年退伍以前，2022年《带轮子的家》可能会拍4、5季，要丁海寅接第5季忙内（第4季太赶），而他自己会在第6季回归。丁海寅很为难但是完全无力反驳（XD）。



尾声，孔明看见丁海寅很幸福的样子，便再次喊：「可以了，第4季，丁海寅！」一旁金熙元妙语替丁海寅解围：「大叔，这不是你该在意的事情！安静的待著，然后走人就好！」（套一句读者说过的话，二哥又刀子嘴豆腐心了XD）



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