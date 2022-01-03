《超回》播出「威本联盟」最后一期！经营一日餐厅，制作料理回馈粉丝♥

从威廉的奶威时期开始，一直到现在不知不觉5年了~

威本联盟在KBS2《超人回来了》出演期间长达5年，是参与节目最久的出演者。2日播出威本下车前的最后一期毕业式，主题是「威本餐厅」，威廉担任店长，本特利担任服务生，和Sam爸爸、Yumi妈妈一起制作料理，并亲自招待客人。



Hammington家族套餐结合韩国和澳洲特色，有抹上本特利最爱蔬菜酱的韩式炸饼、用本特利亲手掰开的黄瓜做成的海带青瓜凉汤、威廉亲自榨的橙汁、Sam制作的澳式热狗，以及蛋糕和咖啡。



餐厅营业结束后，粉丝们返回排队一一送上花束和礼物，Sam见状再次激动落泪，威廉马上安慰爸爸，帮忙擦眼泪。Sam感谢粉丝：「谢谢大家远道而来，抱歉没能给大家做更多食物，因为有粉丝，才得以和孩子们长时间出演《超回》，很感谢拥有这些时间。」



Sam在节目的最后采访也是热泪盈眶：「5年来非常开心，我们孩子也收获了很多喜爱和经历，留下了美好回忆。虽然不知道孩子们会不会记得，但对我而言是珍贵的时间，祝大家幸福健康。」威本也在采访感谢并祝福粉丝观众。



另外，威本担任MC、Sam担任导演的YouTube节目《THE WILLBEN SHOW威本秀》已经开播了，每周依旧可以看到搞怪可爱啊的威本联盟哦~

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