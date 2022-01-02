《单身即地狱》12名出演者IG盘点！人气王宋智雅被封「翻版Jennie」，目前追踪人数已突破100万

Netflix韩国实境节目《单身即地狱》由洪真庆、李多熙、曹圭贤、韩海共同主持。

在9天8夜中，魅力十足的单身出演者来到荒岛上寻觅对象，唯有顺利成为一对，才能离开这座岛，在天堂度过浪漫约会夜。而地狱岛和天堂岛的待遇大不同，在地狱岛的他们，无法透露职业年龄、三餐必须自理、连饮用水都必须自己挑；天堂岛则是入住总统套房，想聊什么就聊什么。



除了复杂的感情线，最受瞩目的就是颜值很高的出演者们，小编也帮大家整理好IG，赶快追踪起来！



金贤中（年龄：28岁、职业：健身教练、模特儿）

文世勋（目前尚未公开）

在《单身即地狱》的配对中，感情最不顺的人就是他，想到主持人韩海还说：「会不会到最后都不知道他的年龄和职业。」

金俊植（年龄：30岁、职业：健康食品品牌代表）

崔时训（年龄：30岁、职业：服饰品牌代表）

崔时训过去曾出演过网路剧《吉力马札罗咖啡厅》、《Standby Curator》，也拍摄过MV。（不过很多网友表示他很像 YouTuber 展荣展瑞）

吴振泽（年龄：30岁、职业：西装店代表）

车炫承（年龄：31岁、职业：舞者、模特儿、Youtuber）

在第5集登场的车炫承，相信不少人都已经认识他，他是宣美御用舞者。

申芝燕（年龄：25岁、职业：大学生 在多伦多大学修读神经科学）

最受欢迎的女参赛者之一，她在2020年曾参加过《韩国春香小姐》选拔大会。（目前IG暂时关闭）



姜素妍（年龄：34岁、职业：拳击健身中心、衣服品牌代表）

姜素妍之前曾经是JYP娱乐练习生，也担任过演员，喜欢各种运动的她，目前也有担任 JTBC《GOLF Livelesson70》的主持人。

安艺媛（年龄：27岁、职业：健身教练、普拉提导师、模特儿）

宋智雅（年龄：25岁、职业：美妆YouTuber、模特儿）

开播后讨论度最高的就是宋智雅，而参加《单身即地狱》前，她其实就有不小的名气，身为 Youtuber 的她常分享美妆、穿搭，也曾出演过不少节目。（目前IG追踪人数、Youtube订阅人数都已经突破百万）

金秀敏（目前尚未公开）

在第5集登场，纯净的气质，一登场也受到男成员瞩目。

成敏知（目前尚未公开）

在第5集登场，她也在节目透露对於心仪的异性，一定会争取到底。

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