《單身即地獄》12名出演者IG盤點！人氣王宋智雅被封「翻版Jennie」，目前追蹤人數已突破100萬

Netflix韓國實境節目《單身即地獄》由洪真慶、李多熙、曹圭賢、韓海共同主持。

在9天8夜中，魅力十足的單身出演者來到荒島上尋覓對象，唯有順利成為一對，才能離開這座島，在天堂度過浪漫約會夜。而地獄島和天堂島的待遇大不同，在地獄島的他們，無法透露職業年齡、三餐必須自理、連飲用水都必須自己挑；天堂島則是入住總統套房，想聊什麼就聊什麼。



除了複雜的感情線，最受矚目的就是顏值很高的出演者們，小編也幫大家整理好IG，趕快追蹤起來！



金賢中（年齡：28歲、職業：健身教練、模特兒）

文世勳（目前尚未公開）

在《單身即地獄》的配對中，感情最不順的人就是他，想到主持人韓海還說：「會不會到最後都不知道他的年齡和職業。」

金俊植（年齡：30歲、職業：健康食品品牌代表）

崔時訓（年齡：30歲、職業：服飾品牌代表）

崔時訓過去曾出演過網路劇《吉力馬札羅咖啡廳》、《Standby Curator》，也拍攝過MV。（不過很多網友表示他很像 YouTuber 展榮展瑞）

吳振澤（年齡：30歲、職業：西裝店代表）

車炫承（年齡：31歲、職業：舞者、模特兒、Youtuber）

在第5集登場的車炫承，相信不少人都已經認識他，他是宣美御用舞者。

申芝燕（年齡：25歲、職業：大學生 在多倫多大學修讀神經科學）

最受歡迎的女參賽者之一，她在2020年曾參加過《韓國春香小姐》選拔大會。（目前IG暫時關閉）



姜素妍（年齡：34歲、職業：拳擊健身中心、衣服品牌代表）

姜素妍之前曾經是JYP娛樂練習生，也擔任過演員，喜歡各種運動的她，目前也有擔任 JTBC《GOLF Livelesson70》的主持人。

安藝媛（年齡：27歲、職業：健身教練、普拉提導師、模特兒）

宋智雅（年齡：25歲、職業：美妝YouTuber、模特兒）

開播後討論度最高的就是宋智雅，而參加《單身即地獄》前，她其實就有不小的名氣，身為 Youtuber 的她常分享美妝、穿搭，也曾出演過不少節目。（目前IG追蹤人數、Youtube訂閱人數都已經突破百萬）

金秀敏（目前尚未公開）

在第5集登場，純淨的氣質，一登場也受到男成員矚目。

成敏知（目前尚未公開）

在第5集登場，她也在節目透露對於心儀的異性，一定會爭取到底。

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