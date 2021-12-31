《衣袖红镶边》迎大结局！「祘德CP」选出经典场面，李世荣：「最后一集结尾是我出演这部作品的理由」

李俊昊、李世荣主演的《衣袖红镶边》在收视率、话题性等各种指标上取得惊人的成绩。第1集收视率5.7%，连日来不断刷新自身最高收视率，在最近的第15集突破14.3%，比首播上升了近3倍。

在如此不减的人气中，《衣袖红镶边》即将在明日（1月1日）播出大结局。对此，李俊昊和李世荣也亲自向观众经典场面和经典台词。



饰演「李祘」的李俊昊选出的经典场面＆经典台词

李俊昊表示：「在第5集中，李祘和德任朗读诗经、与英祖（李德华 饰）单独见面，李祘和德任两人举行戒礼仪式特别让人印象深刻。」该场面是接到英祖（李德华 饰）的「禁足令」，之后德任违背命令，打开房门向李祘宣誓会守护他。李俊昊：「剧中李祘所感受到的世孙的重压感、负担感、责任感等各种感情综合展现的同时，英祖和正祖的关系，李祘和德任的关系，成为了火花四溅的出发点。」



「祘德CP」的浪漫名场面是第9集《逆谋之夜》的结尾。李俊昊说：「在第9集的结尾中，李祘和德任互相穿越原野的场面，两人对对方的心达到最高潮，似乎是确认彼此心意的场面。」 他还说：「在台词中，第5集《街头戏》中出现的『你被我动摇了吗？或者是我被你动摇了吗？』因爲李祘也向德任反问本人确实不知道的心意，成为领悟自己内心的契机。」



饰演「德任」的李世荣选出的经典场面＆经典台词

李世荣在「祘德CP」的浪漫名场面中选择第14集的「书库吻戏」，她说：「对李祘和德任接吻后下令出宫的场面印象最深。」该场面是围绕宫女们失踪事件，最后德任爲了给李祘的心留下伤痕，说著：「奴婢从来没有爱慕过殿下，也未以男性的眼光看待殿下，日后也...绝对不会如此。」受伤的李祘吻了德任，最终推开她并命令她出宫。李世荣表示：「在意想不到的剧情发展中，受到的冲击非常大。」说明选择经典场面的理由。



李世荣说：「对於德任来说，最重要的台词是『哪怕是很琐碎的也好，我希望自己能够有选择地活著』。」这在第2集中登场的台词，对朋友景熙（河律利 饰）说的话。她也补充道：「剧中德任最有名的场面是最后一集的Ending场面。太迫切了，余韵犹存，最后一集的结尾是我出演这部作品的理由本身。」让人更加好奇啊 ㅠㅠㅠㅠ



最后，两人也发表即将结束放映的感想，李俊昊：「非常感谢大家喜爱《衣袖红镶边》和李祘，从炎热的夏天到寒冷的冬天，拍摄过程非常愉快和幸福，因此会留下深刻的印象。希望这部作品也能在观众的心中长久留存下去，剩下的故事也会用真诚的演技报答大家，希望大家能一起参与。」李世荣则说：「7个月以来努力制作的作品已经接近尾声，虽然很可惜，但是得到了很多人的喜爱，真的非常感谢，意义非凡。 希望大家能一直关注到最后。」



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