[有雷]《橱窗：女王之家》腥夫李成宰集团内势力渐长逼退宋玧妸！更要求太太与小三和平共处（EP9－10）

[有雷]《橱窗：女王之家》剧情的发展绝对会让已婚妇女观众群爆气！出轨的丈夫李成宰不但与小三全昭旻大方持续恋情，甚至表明绝不离婚，更要求正宫宋玧妸与小三和平相处！在公司的势力也逐渐壮大，逼退了重回职场的宋玧妸。

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《橱窗：女王之家》剧情来到出轨的丈夫申明燮（李成宰饰）发现事迹败露，也大剌剌不须躲藏与小三继续交往，但依旧想夺下集团会长的位置，而与太太韩善珠（宋玧妸饰）由於父亲的骤逝，与母亲突然健康出问题而被迫回到职场，成为集团代理会长。



正在拉拢自己势力的申明燮更急著出招，让菲律宾的工厂爆出罢工事件，大大影响到集团在海内外的市场以及股价，代理会长韩善珠措手不及，忙到焦头烂额，甚至开始无法照顾到自己的一双儿女，她也相当自责，而能够听她诉说心声的人也只有老友，即心理医师车英勋。



小三尹美罗（全昭旻饰）除了得到申明燮之外，还要把韩善珠踩在脚下，要光明正大成为正宫，她收集韩善珠与车英勋同框的照片，找来媒体爆料。没想到节目播出时却被韩善珠抢先一步，藉著节目来宣扬自己与老公申明燮感情相当好的一面，让尹美罗气到失控，不过她也立即去找了车英勋，两人都有共同的目标想拆散韩善珠夫妻，因此可说是某程度上的合作。



在韩善珠父亲的丧礼上，出现了一位自称是韩正元（黄灿盛饰）母亲的女性，由於善珠与会长对此女性的反感，让正元开始在公司抵抗著韩善珠，反而靠拢到姊夫申明燮这一方。由於韩善珠无力解决菲律宾工厂的事件以及目前的资金缺口，韩正元与申明燮则让事件妥善解决了，但要求的条件则是让申明燮成为代理会长。



申明燮一坐上会长的位置，就把旗下的美术馆交给尹美罗管理，让韩善珠非常不认同，此时他竟然提出三人和平共处的提议，声明自己为了家庭不会离婚，但也希望韩善珠与尹美罗能够保持这样和平的相处，让韩善珠瞪大了眼睛难以接受。善珠的女儿反而误会妈妈与车英勋出轨，才让爸爸都住在外面，但在家中终於亲眼目睹父亲与尹美罗拥吻，女儿会接受这个小三吗？



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