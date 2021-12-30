又一组高颜值组合！朴炯植、韩韶禧主演音乐网路剧《Sound Track#1》剧照曝光，两人好有CP感！

音乐网路剧《Sound Track#1》由朴炯植、韩韶禧主演，讲述相识20年的老朋友在2周时间里住在同一间房子，慢慢了解彼此、在爱情与友情之间游走，让人心动的浪漫故事。

朴炯植饰演男主角「韩善宇」，是一个新人摄影作家，讲话不多但心地十分温暖；韩韶禧饰演女主角「李恩秀」，是一名生计型作词家，性格开朗又直接。



通过《花郎》、《大力女子都奉顺》等剧让人印象深刻的朴炯植，退伍后与韩孝周搭挡《Happiness》，剧中饰演刑警「郑伊贤」一角，他也展现更佳成长的样貌。



韩韶禧自从在《夫妻的世界》亮相之后片约不断，今年在漫改剧《无法抗拒的他》诠释女大学生「刘娜比」，在网路上有著超高讨论度。还有在《以吾之名》中饰演「尹智友」展现高水平动作演技，获得好评。



男神女神的合作也令人期待！近日《Sound Track#1》剧照也在网路上公开，首先由圭贤演唱的 OST《爱情不是用语言来表达的》封面，韩韶禧认真地在写著东西，朴炯植则是戴著耳机看著她；一张是朴炯植注视著韩韶禧，这好有电影的氛围；一张是两人的自拍照，，让人期待这一组CP呢！



除了圭贤外，朴宝蓝、Davichi、金钟国等人也会参与OST演唱。而《Sound Track#1》是由 tvN《黑道律师文森佐》、《成为王的男人》金熙元导演执导，《前辈，那支口红不要涂》蔡允编剧执笔，共有4集（每集20～30分），预计在2022年上半年公开。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻