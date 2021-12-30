原来有这么多地方呼应～网友剪辑《那年，我们的夏天》&《魔女》四大重合片段，相杀镜头全部变成相爱！

太甜了太甜了！这混剪影片比巧克力更加提神醒脑！

最近热播剧《那年，我们的夏天》人气越来越高，不仅剧情丝丝入扣让人大呼共鸣，两位主演崔宇植和金多美的演技也获得一致好评。 在年轻人习惯通过Netflix追剧的情况下，电视收视率仍然从刚开播的3.2%稳步上升到4.3%。



崔宇植和金多美在之前的电影《魔女首部曲：诞生》里也有过合作，但角色设定是互相想要干掉对方、杀个你死我活，和电视剧里清新疗愈的夏日恋爱气息截然不同。



不过有热心剧迷发现，两部作品里居然有不少重合的画面！还剪辑成影片，例如：

《魔女》里金多美把崔宇植一脚踢到穿墙，《那年》里则是对著崔宇植家门软绵绵地抬起脚，但还没踢到就被崔宇植发现，反而被他撒了把盐消除晦气XD



《魔女》里崔宇植用枪指著金多美，《那年》里则换成喷雾器：



《魔女》崔宇植降下车窗玻璃告诉金多美可怕的资讯，《那年》崔宇植降下车窗，则是因为金多美对著玻璃整理妆容XD



《魔女》崔宇植在火车上作势扇巴掌，手掌在金多美的脸颊边停下。 《那年》里，崔宇植则是把眼前的金多美误当做梦境，伸手去触摸她的脸~



网友对混剪影片赞不绝口：「平行世界的感觉好棒啊」、「《魔女》时就期待他们合作，浪漫剧实在太赞」、「好怕延秀一激动把小雄按进墙壁里」、「根本像换了个人一样」、「两个人真的好般配，支持这一对CP！」



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