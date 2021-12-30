《衣袖红镶边》李俊昊&李世荣成为「正祖&宜嫔」新「代言人」！李俊昊：大结局收视率20%就穿内衫跳舞

自《衣袖红镶边》之后，历史书中的正祖和宜嫔终於有了可代入的形象了。

冬季是最适合看韩剧的季节，比如之前大火的《请回答1988》、《鬼怪》都是在冬天播出的，今年冬天除了可以重温这两部戏之外，又多了一部好剧，就是《衣袖红镶边》。



我们先来重温一下主角们的生活背景，李俊昊饰演的正祖正祖李祘是朝鲜时期的国王，也是韩国古装剧里的常客，《成均馆绯闻》、《李祘》、《逆鳞》、《思悼》等一系列影视剧都有他的身影，今年冬季，又一部电视剧聚焦了正祖李祘，将年轻时期的正祖与宜嫔成氏的故事拍成了罗曼史《衣袖红镶边》。李祘一出场是王世孙，到后来即位为王，剧里他有著对爷爷的爱与恨，以及和宫女德仁、后来的宜嫔成氏的感情纠葛，好几场哭戏都牵动观众的心。



李世荣饰演的成德仁要比历史上所记载的宜嫔成氏要活泼，鬼灵精怪得多。史书里的成氏性格谨慎，遵礼顺从，「敏女红，善烹饪，即其余事而笔翰亦自超凡」、「躬执贱役，言语极其尊敬，或言其太过，则曰：储君也，内殿之子也，我何敢以己出而自尊乎」。《衣袖红镶边》中的德仁则更很有主见，理性和感性并存。 每次德仁和李祘的对视，那火花就是「砰砰」往外冒，粉红氛围感拉满。李祘入浴德仁随伺、殿下驾崩德仁安慰李祘场景都十分细腻，完美地拿捏住韩剧的氛围美学。



因为最近几集营造出的BAD ENDING气氛，观众们已经开始不安了。其实根据历史的走向，德仁还是成了正祖的后宫，甚至为他生下了文孝世子，只是世子5岁就夭折了。文孝世子夭折后，王室将希望寄托在再次怀孕的宜嫔身上，然而同年宜嫔去世，年仅33岁。《衣袖红镶边》的大结局编剧会不会迎合历史，或者会刻画到哪一步还不得而知，也另观众很期待。



《衣袖红镶边》完全撑得上是下半年的收视黑马，从首播的5.7%直接翻倍到了第15集的14.3%。男主李俊昊还许下大结局收视率破20%将会穿著内衫跳《Nobody Else》的公约（1月1日连续播出第16、17集），希望收视率可以到达20%，可以让李俊昊履行这次收视公约。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻