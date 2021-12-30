孔刘或将出演《Signal》编剧金银姬新作《恶鬼》！经纪公司：诸多讨论作品中的一部

韩剧男神孔刘或将和《Signal信号》、《幽灵》、《尸战朝鲜》、《智异山》等经典韩剧的编剧金银姬合作。

据韩媒《韩国经济》独家报道称，孔刘收到了金牌编剧金银姬的新作《恶鬼》（暂定名）的片约邀请，正在积极讨论中。整个业界都在期待进一步的消息，十分期待能够看到强强联手。孔刘方面也已做出回应，透露：「确实接到了片约，是诸多讨论作品中的一部。」



金银姬是编剧界的大神，《Signal信号》、《幽灵》、《尸战朝鲜》、《智异山》等热门韩剧皆出自她手，前不久举办的SBS招商SHOWCASE里，电视台就极力推荐了金银姬编剧的新作，称之是2022年最让人期待的作品。



孔刘自不用说，韩剧圈顶流，5年前拍的《鬼怪》到现在都是广大韩剧迷心目中的经典，每到冬天都想翻出来看一遍。虽然最近和裴斗娜主演的Netflix新作《寂静海》有些「翻车」，一度被美国媒体吐槽为「失败作」，但也没人诟病他的演技，给低分的原因只是因为故事缺乏逻辑，完全经不起推敲。话又说回来，即使是这样《寂静海》依旧在全球榜单上名列前茅，不得不说实力影后裴斗娜和顶流男神孔刘这组搭档非常吸睛。



与此同时，韩媒《朝鲜体育》也独家报道了《恶鬼》女主角将由女演员金泰梨担任的消息。同样金泰梨所属经纪公司透露却有接到片约，正在积极讨论中。她和南柱赫主演的新剧《25岁，21岁》讲述了1998年，22岁和18岁的两位主人公相遇，第一次互相叫出对方名字，1999年两人开始互相伤害，2000年两人开始互相依靠，直到2001年两人才开始一段恋情的罗曼史，该剧将於2022年2月12日开播。



收视率保证、实力派男神孔刘+金牌编剧金银姬，这组搭档著实让观众们很期待，真心希望能够合作！

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