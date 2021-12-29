【剧雷】《那年，我们的夏天》官方CP名公开！崔雄&延秀双双逃跑逼志雄出大招，日落山丘终於出现预告片里绝美一幕！（EP.7-8）

《那年，我们的夏天》第8集收视率4.3%再创新高，不愧是崔宇植说最精彩的一集！最后一段导演实在太会了！！

以下内容包含《那年，我们的夏天》第7、8集关键剧情！



EP.7：有本事就来抓我

崔雄和延秀在前一晚的真情告白后不知该如何面对对方，不约而同选择了逃跑，却和读书时那次逃跑一样在图书馆偶遇。 延秀嘴硬地表示自己没事，让崔雄感到自己又一次被她推远。



NJ召集恶评者们一起做善事，原本以为脱离网路见到真人就不会那么可怕，然而这些人直到最后都没有悔改之意。 NJ被彻底激怒，决定起诉所有恶评者。 经过辛苦的一天后，NJ约崔雄出来聊天并表示自己喜欢他，恰巧被延秀看到。





志雄团队加入了新的企划作家，在作家建议下把崔雄和延秀「骗」到偏远的山里进行封闭式观察拍摄。

EP.8：日落之前

崔雄出国研修的前一天被延秀拖去旅行，不安地以为这是分手旅行。 延秀告诉他不会分手，只要他出现在面前就会和好，她会抓住他的手绝对不放开，并坦言自己爱上了他。



纪录片的拍摄在山里分头进行：彩兰跟拍崔雄，志雄和延秀去村里骑单车、被村民误认为是男女朋友，让崔雄颇为吃醋。 晚上大家一起吃饭时崔雄父母打来视讯电话，不料NJ也出现在父母旁边，让延秀露出失落的神色。



延秀和彩兰来到日落很美的山丘准备拍纪录片的最后一幕，彩兰下山更换电池时延秀在原地等待，这时突然下起了雨。 崔雄撑著伞走来，当延秀问他要走还是留时，崔雄一把将她拉入怀中拥吻！



此外，今天SBS公开了崔雄和延秀的CP名称「雄延秀（웅연수）」，读起来感觉好可爱！



宇植还发IG说：「原来你们在这里骑脚踏车约会的？ 」金圣喆回复：「不是约会是拍摄。 」SBS回复：「小雄在嫉妒呢！」一个比一个投入剧情XDD



网友评论：「延秀居然说悄悄话，好会哦！」、「彩兰要丢出直球了！」、「导演之前都是在蓄力，今天终於四幕吻戏大放送」、「最后一幕的山丘让我今年圆满了」、「好喜欢那个按眉间跟抓手手喔」、「这是一个全世界都知道我还喜欢你，只有你不知道的故事 」、「国延秀这女人太可怕，雄啊你这辈子就这样吧！」

【下集预告】

回到首尔后崔雄迟迟没有再联系延秀，让她十分心乱，害怕他的行为只是一时失误。 彩兰也正面询问志雄是不是喜欢延秀。 延秀想搞清楚崔雄的想法，来到他家问：「我可以在这里过夜吗？ 我想从你那里听到一些话。 」最后一幕定格在两人无限靠近的画面，这让人要如何等到下周更新啊~~



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