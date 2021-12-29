《我家的熊孩子》「野心班长」金俊昊假借圣诞之名办生日宴！收金钟国恐怖大礼XD

原以为是温馨的聚会，结果还是要玩游戏被金钟国虐打啊XD

《我家的熊孩子》前阵子经历一番「干部动荡」，野心勃勃的金俊昊为了篡李常敏的班长位置可是用尽手段，最终也如意了。

最新一集EP.273，虽然莫名其妙多了空降干部「总务」金钟旼，但新班长金俊昊确实让「熊孩子团结大会」改头换面――陈年布条终於更换了，吃的也不再只是PPL――但他却是在假借圣诞聚会举办自己的生日宴会。



金俊昊事前要求会员们都要带礼物来，但不是要拿来交换的，是送给自己的，还要求大家一起玩游戏，指定输的人要被体育部长金钟国弹额头。要知道，《熊孩子》可是有不少人尝过金钟国的可怕力量，那种痛楚恐怕一辈子忘怀不了。



金俊昊47岁生日，蛋糕耗费时间插了47根蜡烛原来是在铺陈游戏。金俊昊吹完蜡烛后要求大家轮流一人抽一根，抽到长的蜡烛就要被金钟国弹额头。抽著抽著……副班长李常敏想换一根抽，马上被金钟旼眼尖抓到，而那根就是长蜡烛！



然而，金钟国却对金俊昊说：「身为生日寿星，哥要当黑骑士挨打啊！」被打过的金俊昊当然拚命拒绝，甚至无力的想「反射」回去，不过最后仍然答应了，毅然决然赴死：「我来当黑骑士吧！」



金钟国的恐怖弹额头就成了金俊昊生日大礼，模样让人看了又痛又搞笑。他凄苦的喊：「真的好痛啊…」



▼节目片段



下集预告，金俊昊等人还要和金钟国PK大拇脚指力量，金钟国完全面不改色！而过去也是《熊孩子》妈妈固定成员的Tony妈妈回归了，她看不下去直呼：「都几岁了还那样？」



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