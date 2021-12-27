【分集剧情】《衣袖红镶边》收视14.3%刷新自身最高纪录！李祘抱著德任：「我很想念你」（EP.14-15）

MBC金土剧25日《衣袖红镶边》连续播出两集，全国收视率第14集为13.0%，第15集为14.3%，再次刷新自身最高收视。

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【第14集】

李祘（李俊昊 饰）因爲政治压力，把德老（姜勋 饰）的妹妹元嫔（朴绪耿 饰）送进后宫，后来发生因无法适应宫廷生活而患上忧郁症的小元嫔突然死亡的事情。德老没有办法接受这种状况，主张元嫔是被杀，试图将中殿推向嫌疑人。在此过程中，宫女们开始失踪，德任（李世荣 饰）的同伴景熙（河律莉 饰）也下落不明。德任在不知所措的时候，也哭著恳求李祘调查宫女们的失踪事件。



等不及的德任和福燕（李敏芝 饰）、英姬（李恩泉 饰）一起亲自寻找景熙。德任认为德老是李祘最亲近的人，因此他可能会庇护德老，因此试图向大妃（张熙轸 饰），结果被李祘发现。事实上，李祘已经知道事件真相，在驱逐德老的打算下，正在寻找最佳时机。



李祘对不等待自己，试图拉拢大妃的德任感到愤怒，德任对把同伴的生命用於政治上的李祘愤怒不已。德任：「奴婢从来没有爱慕过殿下，也未以男性的眼光看待殿下，日后也...绝对不会如此。」受伤的李祘吻了德任，最终推开她并命令她出宫。



【第15集】

德任出宫，德老放下官职离开宫后过了1年，李祘才下定决心忘记德任，把和嫔（李瑞 饰）纳为后宫。 但是惠庆宫（姜末今 饰演）把德任叫回宫中，德任作爲和嫔处所的宫女与李祘相遇，李祘的决心也随之化爲泡影。



在这种情况下，传来了德老死亡的消息，接到德老最后一封信的李祘才得知小时候撕掉禁书救了自己的不是德老。爲了确认帮助自己是不是德任，去了和嫔的住处，看到德任被和嫔欺负的样子非常愤怒。惠庆宫也对李祘说：「您要就此放弃她吗？她是您能够幸福的唯一道路，主上～请务必要幸福。」



尾声，李祘再次吐露真心，但是看到德任没有回答的样子，已经死心塌地静静地转身。瞬间，德任终於听从自己的心，抓住李祘的衣袖，他也转过身抱著德任告白：「我很想念你，德任啊！」两人的爱情会有什么结局，令人好奇 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ



节目播出后，让不少网友也表示：「今天是3个小时的演技派对，因爲过度投入，眼泪哗哗地流下来」、「要怎么等到下周呢」、「不愧是king衣袖」、「这一抱真的等好久」、「最后真的好感动」、「十几年来第一次看到让人如此焦急的故事」等等。而《衣袖红镶边》大结局将在1月1日连播两集。

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