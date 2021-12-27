《Running Man》算命师爆料梁世灿心里已有其他女人，全昭旻拥有神气还会诅咒！千万不要得罪她

这对《Running Man》的忙内CP梁世灿和全昭旻，纠葛的爱情线怎么越来越好看了！XD

每年《Running Man》节目组安排的算命环节都非常吸引人，这一次特别邀请了型男算命师「吴王根」，准度超高让成员们惊呼连连。

其中，RM成员中全昭旻对於算命是非常相信且小有研究，算命师一抬头看见全昭旻就说她有神气，眼中有神明，如果没有成为演员，应该就会成为善女菩萨。



还提到了她本身拥有诅咒的能力，得罪或背叛过她的人都不会有好下场，她内心的诅咒也真的能够让对方招来不幸，但一不小心业报也会回到自己身上，所以建议她不要使用这个能力。



算命师更建议全昭旻比起恋爱，应该更专注在事业上，尤其是2022~2023这两年，事业运会大幅上升，昭旻反问：「难道我不能和世灿…谈个恋爱吗？」算命师尴尬回覆：「但是世灿…喜欢年轻的女生。」引发全场爆笑（两人同龄），算命师还补充说明，世灿遇到喜欢的女生反而不会开玩笑，会比较严肃而且容易紧张。



总之，昭旻新的一年没有男人缘，还是专注在事业上吧！



而换成梁世灿上坐后，算命师直接表示新的一年「世灿性欲提升！」成员们大爆笑表示这个评价是很健康的意思，算命师指当人要开运时，从性欲提升也能看出端倪，整体运势都会跟著上升。



除了喜剧人的工作外，还会有一些戏剧的邀约和试镜机会，建议世灿可以好好准备跟发展。



▼立刻练习一些情绪表演～。XDDD



世灿最近刚搬到龙山区，昭旻也住龙山区，还怪他搬家都没跟自己说。



池锡辰追问算命师世灿和昭旻真的不可能有发展吗？算命师表示：「昭旻对世灿可能有点意思，但世灿的心里有别的女生…。」



全昭旻立刻出口成脏追问梁世灿：「那个XXX是谁啊！她住龙山吗？」



昭旻与世灿的这条爱情线，究竟会在算命师口中断掉缘份，还是越演越烈呢？让我们继续看下去！XD

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