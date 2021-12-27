IVE是张员瑛和她的伴舞们？SBS歌谣大战舞台装引争议：只有她一人穿得那么华丽

人红是非多，作为新女团IVE成员刚出道的张员瑛又一次上了热搜。

这一次上热搜的原因是舞台服装。 上周举办的2021SBS歌谣大战上，新团IVE也有份登台亮相，以出道主打曲《ELEVEN》作为开幕演出，成员们老练的台风和专业水准让人惊叹「完全不像新人」。 只是演出结束后，就有人在网上发帖讨论成员们的舞台装，只因为张员瑛一人的衣服和其他成员不同。 在众人是ALL BLACK以及黑白搭配的深色系Look情况下，唯独张员瑛穿的白色衣服，只在腰间加了黑色蝴蝶结做装饰，站在成员们中间非常显眼，哪怕不是C位都能一眼认出她。



於是就有网友不满了，称：「女团是一个整体，为什么要突出某个特定的成员」、「张员瑛和她的伴舞们」、「这是女团表演，又不是SOLO舞台」、「IVE每次的表演服装都让人很无语」等。 当然也有不少网友为张员瑛鸣不平，指出：「衣服又不是她自己要穿成这样的」、「IZ*ONE时期就是国民C位了，IVE也因为她而获得不少人气，她作为成员之一肯定会比其他人受到更多的关注」、「只是这一次衣服比较突出罢了，之前完全没出现过这样的问题」。



此外，虽然张员瑛作为IVE才出道没多久，但因为曾经出演过国民选秀节目《Proudce X 48》，最终还作为限定女团IZ*ONE出道而人气十分火爆。 近期还成为了《音乐银行》的主持人，甚至和搭档 ENHYPEN成训拿下了2021KBS演艺大赏的最佳情侣奖。

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