【分集剧情】《那年，我们的夏天》崔雄在延秀身边一夜好眠，延秀决定分手的原因终於揭晓！（EP.5-6）

《那年，我们的夏天》从第三集开始收视率稳步上升，第六集终於突破4%，证实了好剧即使慢热也会被大家发现的！

以下内容涉及本周5、6集关键剧情！



EP.5：不能说的秘密

志雄回忆从小认识崔雄的过程，印象里的崔雄对一切都漠不关心，唯一能动摇他的只有延秀，所以志雄虽然对延秀动心但退出退出。 这一次崔雄因为和努亚作家合作而生气，志雄告诉他其实他气的不是这件事本身，而是自己仍然放不下延秀。



延秀其实也很挂念崔雄，想就工作的事向他道歉却无法说出口。 其实从前交往时她就是这样，现在依旧是这样 。 延秀在餐厅偶遇崔雄发现他的态度发生巨大改变，感到惊讶和不解。



夜里延秀担心崔雄长时间工作身体吃不消，提著红枣茶去探望，没想到崔雄竟然提议她留下来过夜！



EP.6：傲慢与偏见

延秀之所以一直表现得很刻薄是因为家里很穷，甚至要替没见过面的叔叔还债。 和崔雄拍纪录片时彼此敞开心扉开始交往，但延秀在生活的重压下毫无选择，崔雄则可以无所事事度日。 延秀怕崔雄看到自己的自卑，所以决定分手。



作画表演活动顺利结束，崔雄走向延秀时中途被NJ截胡送花，媒体蜂拥而上拍照，但崔雄果断拒绝了NJ进一步接近的试图。 延秀没有参加庆功宴，一个人闷酒时遇到志雄，志雄问她是否还喜欢崔雄，她表示否定。



延秀回家时在门口遇到等她的崔雄，其实崔雄记起了昨晚的事：当时他以为面前的延秀是梦，流著泪说自己好痛苦。 延秀终於醒悟到分手的真正理由：傲慢地以为自己即使没有崔雄也可以活下去。





【下集预告】

崔雄被延秀追赶：「最好的防御是等到能够冷静对话的时候，也就是逃跑。」两人在崔雄父母的店里吃饭，气氛可怕得谁都不敢靠近。崔雄：「就是这种感觉，把人当傻瓜然后慢慢后退。」NJ向崔雄告白并主动靠近，这一幕被延秀看到！



ps.崔宇植在IG上传了和金多美拉著手的花絮照片，金圣喆留言：「差不多就赶快重新交往吧。 」SBS电视剧官方IG也说：「今天我的初恋记忆也被修改了......」大家真的很期待他们重新在一起XD



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