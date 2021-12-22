演员全昭旻出道17年首度演出坏女人！《橱窗：女王之家》力压女王宋玧妸收视率再创新高

演员全昭旻最近在新作品《橱窗：女王之家》中表现不俗，与她之前作品《1%的可能性》《顶级巨星柳白》等浪漫小品中的女主角个性大不同，加上她是综艺节目《Running Man》的固定成员，搞笑模式深植人心，但近来在作品中的全昭旻，表现出个性强硬、逼退正宫的小三角色，令观众印象深刻。

全昭旻回归演员本业，虽然周末晚间大家能看到她愉快搞笑的一面，但周一周二上演的月火剧《橱窗：女王之家》中却变身恶女，虽然也曾担心会令观众们无法投入角色，但全昭旻成功做到了。全昭旻在2019年tvN的独幕剧《大数据恋爱》之后，有很长一段时间专注在综艺节目的表现，今年10月才再演出KBS 2TV的独幕剧《熙秀》，以及最近在Channel A播出的月火剧《橱窗：女王之家》，也再度颠覆了大家对她的既定印象。



《熙秀》中全昭旻饰演一位失去了女儿之后伤心欲绝的母亲，剧情的黑暗已经让人忘了她在综艺上的笑脸。全昭旻所饰演的珠恩，失去女儿熙秀后靠著VR技术再度见到女儿，不过剧情最终却走向恐怖黑暗题材，她也能够完美消化，虽然是独幕剧内容很短，却展现出强烈的渲染力，让观众们纷纷表示「太短了看不够」。



《橱窗：女王之家》中她的表现更令人刮目相看，这也是她出道17年以来首度演出恶角，不伦女厚颜无耻地介入别人家庭，甚至觊觎正宫的位置，虽然看似狗血题材，但全昭旻在剧中的手段以及游走在道德边缘的表现，令人看得心惊胆跳，刻意接近正宫装作好姊妹，却不时放出线索让她起疑，全昭旻与正宫宋玧妸在气势上你来我往谁也不输谁，全昭旻也展现出大家从没看过的一面。



全昭旻的演技变身也反映在收视率上，第一集开播时收视率仅有2.0％，而到了上周的第六集已经来到5.9％，可说是成长到将近三倍之多，本周最高纪录曾来到7.7％，平均收视率则是落在6.4％，刷新目前自身最高纪录。观众们并未因为她在综艺节目的表现而不易投入戏剧角色，反而大家欣赏著两极化完全不一样的全昭旻，区别度更高。而全昭旻目前除了同时拍摄《Running Man》与《橱窗：女王之家》外，还正在拍摄新作品《Cleaning Up》与廉晶雅、廉蕙兰合作，可说是相当忙碌，而她也透过让大家看到她两种形象的差异，观众们感到冲击时，也让她得到相当大的成就感。



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