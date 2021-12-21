《出差十五夜2》到《内科朴院长》剧组出差！预告公开：罗PD、李瑞镇狂拌嘴，金光奎一直被欺负

即将在26日播出的《出差十五夜2》，公开了预告影片，是罗PD到《内科朴院长》剧组出差，由李瑞镇、罗美兰、车清华、申恩廷、金光奎、徐范俊和徐范俊出演。

而「老搭档」罗PD和李瑞镇一见面就吵吵闹闹，罗PD：「表情怎么那样？」李瑞镇：「怎么了？」罗PD：「心情不好吗？」



之后展开「叮」派对，罗PD一样喊得好开心（笑）！李瑞镇：「让你慢慢地提问！」罗PD：「本来就是快速地玩游戏，就是那样要让你们答错的游戏。」李瑞镇：「那我们不还奖品，把人还过去不行吗？」还对著金光奎说：「哥～你直接退出吧！」金光奎的表情超委屈 XD



最后，罗PD叫李瑞镇喊一次「回答」，结果李瑞镇喊得超冷静，甚至不耐烦的说：「知道了！现在快打开！」



预告就超级爆笑，不少网友也留言表示：「罗PD、李瑞镇、金光圭三位吵吵闹闹的默契，《一日三餐》之后非常想念」、「虽然是唠叨又无力的语气，但是一开始就会变得超级热情的李瑞镇」、「我很想念PD的『叮』」、「李瑞镇烦躁真的是国宝级啊」、「啊～这些成员太好了」、「我喜欢的网路漫画，所以也很期待作品」等等。

另外，《内科朴院长》改编自同名网路漫画，讲述梦想成为一名真正医生的朴院长，却在门可罗雀的诊所中苦恼医术和商术，再次经历残酷现实的搞笑故事，将在明年1月14日首播。



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