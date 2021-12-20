迟来的终演感想！申敏儿：「《海岸村恰恰恰》让我变得更温柔、惠珍在我心中从未消失」

演员申敏儿近日登上时尚杂志封面1月号封面人物，也提到了自己之前的高人气作品《海岸村恰恰恰》以及最近正在拍摄的新作《我们的Blues》两个角色带给她的感受。

申敏而日前为时尚杂志拍摄画报，今日她也在自己的SNS上与大家分享拍摄时天气相当好的济州岛，封面照片中看得出自由奔放的气氛，正在拍摄新电视剧作品《我们的Blues》的申敏儿，在拍摄时尚海报时更展现出她的可爱以及帅气的一面，也令现场的工作人员为她赞赏。



拍摄后进行的访问中，申敏儿也提到了自己的近况，她表示正在拍摄《我们的Blues》感觉能呈现给大家与以往作品不一样的演技，最近相当专注於新作品，有种兴奋紧张的心情。更透露新作品中有多位演员们将展开相当丰富多元的故事剧情，应该能够为观众们送上安慰。



而申敏儿也被问到了身为女主角，在《海岸村恰恰恰》结束后的感想是什么？她提到在饰演《海岸村恰恰恰》剧中的惠珍一角时，似乎让她变得更柔软了一点，就算进入了新作品的拍摄，之前的作品也不会在心中就此消失，在《我们的Blues》中她所饰演的新角色名字是善雅，她觉得自己现在既是尹惠珍又是善雅，之前曾有好几个月以「尹惠珍」的身分生活著思考著，也想好好跟这角色说再见，不过在《海岸村恰恰恰》电视剧结束后不久立即开始拍摄新剧《我们的Blues》，所以这样的感觉更明显。



作为一位职业女性，也是演员明星，这样的生活方式是否有让申敏儿熟能生巧的部分？她笑著说原本大家可能认为，同样的工作从事超过20年以上，应该能够有些突破，但其实时间越长烦恼也越多。「这世界不断提醒著我，别认为自己什么都知道，时常感受并经历著变化，也应该多多学习。」申敏儿以这样谦虚的回答来表达自己虚心受教的态度。

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