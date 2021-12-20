《雪降花》前途堪忧！Jisoo台词功力太差毫无演技，丁海寅发言直接被骂「蠢」

12月开播的《雪降花》热度非常高，从首播开始就引发了全韩网一片骂声。

《雪降花》的女主Jisoo是大势女团BLACKPINK的门面，男主则是当红小生丁海寅，从前期制作开始剧组就在不遗余力的宣传，各种氛围感十足的海报、预告等赚足了观众的目光，然而电视剧一开播迎来的却是青瓦台请愿停播以及吐槽。



首先是《雪降花》因被指歪曲历史，美化间谍等问题，争议非常大，引起观众的强烈不满，现在已经有24万的观众请求停播这部剧。 其实该戏宣布制作就已经因历史问题有过一次国民请愿停拍，只是民众没能拧不过资本。

接著首播之后铺天盖地而来的是对女主角Jisoo演技的不满，作为爱豆，且第一次担任正剧的女主角，观众们都认为她的演技完全撑不起女主人设。第一集刚播完，《雪降花》就冲上热搜榜，Jisoo的演技是热议的焦点，网友们吐槽「发音太奇怪了，一句话没听懂」、「台词功底太差，不，是完全不知道怎么说台词」、「真的是脚演技」、「感觉不是电视剧，而是VCR」、「电视剧最重要的是演技，我在智秀身上没找到」等。 演技被骂的帖子在交流网站theqoo中随便翻翻都有十多条，实属罕见。Jisoo虽然是爱豆界的红人，但是对於演戏来说完全是个新人，一上来就是大制作正剧的女主角，用这样的演技展现给观众，承受观众怒火也在意料之中。



作为男主角的丁海寅虽然演技没有遭到诟病，但是进组之前没有对剧本做过有深度的学习也引发了观众的不满。 事情要从丁海寅回复与剧情相关的历史说起，丁海寅表示自己生在那个年代（故事发生於1987年，丁海寅出生於1988年）之后，称「正确的答案都在剧本里」，这一回答也引起了轩然大波，被网友大骂：「通过剧本学历史，蠢货」 、「看来根本没有好好了解那个时代相关的背景知识」、「不知道1987年的历史，倒是知道四处宣传自己是丁若镛的后代」、「你家祖先要被你气得从坟里跳出来了」。



一边是国民的青瓦台停播请愿，一边是男女主角的演技是非，再有各大广告商纷纷开始为该剧赞助服装道具公开道歉，《雪降花》看起来前途堪忧。

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