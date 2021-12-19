柳演锡×李光洙×朴喜洵×蔡秀彬四人广告拍摄得像电影，幕后花絮里搞笑互动！

李光洙和柳演锡的身高差，让柳演锡也泛起少女心~

柳演锡×李光洙×朴喜洵×蔡秀彬成为KB不动产的模特代言人，上个月释出的广告获得热烈反响，其中一则近两百万浏览次数。





柳演锡近日通过个人YouTube频道「柳演锡的周末演锡剧」，公开拍摄幕后花絮。 开头李光洙被柳演锡突然拍过来的摄像机吓到，知道是在录YouTube节目后，向观众问候。 柳演锡邀请李光洙以后正式出演该节目，李光洙立刻答应，柳演锡提议一起去短期露营，李光洙也觉得好，两人拉勾约定。





柳演锡问李光洙最喜欢他频道的什么内容，李光洙说喜欢露营，对露营感兴趣。 李光洙赞叹柳演锡已经熟悉综艺的自拍手法了，柳演锡立马给李光洙特写镜头，李光洙淡定自若，柳演锡感叹果然《Running Man》老手没有镜头心悸症。 柳演锡镜头一转，拍向朴喜洵，朴喜洵马上说自己有镜头心悸症XD





四人并排走台步，帅气得像电影片段。 末尾柳演锡拜托其他三人宣传「柳演锡的周末演锡剧」，第一次大家都不知道要说什么，笑场后开始分配角色，每个人分别说订阅点赞通知，第二遍OK。 结尾彩蛋片段，柳演锡想再现经典广告的桥段，担任女子角色埋在李光洙的风衣里，工作人员连续拍照，发布在频道的社群里。「柳演锡的周末演锡剧」每周六晚8点更新哦！



Whilte@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻