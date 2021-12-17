韩石圭&郑有美新戏《直到天亮》证实已停拍！曾因原著中国小说引发争议

不知道会不会影响金师傅回归？！

由影帝韩石圭与影后郑有美携手的新戏《直到天亮》日前传出「停拍」，回顾该剧从企划阶段到开拍，负面声浪可是不少。



《直到天亮》早在今年3月就开拍，不过直至上个月才杀青，不过并不是拍完预定的16集，而是只拍了8集并决定改季播。剩下8集还没拍完，不少韩媒取得相关人士爆料，《直到天亮》目前还在调整剩下集数的拍摄日程，而对於今年3月就投入剧组的演员来说，都为了配合拍戏而空著行程。

JTBC於16日对外证实了《直到天亮》前8集的拍摄确实已经结束了，之后的戏分为了提高完成度将重新调整。对此，不少网友狠批「从春天拍到现在才8集」、「也拍太久了吧」、「都要拍一年了」、「最惊奇的是只拍8集」、「是一个月拍一集吗」、「那等到16集都拍完还要多久」…也有人担心韩石圭的《浪漫医生金师傅3》是否会受影响。

《直到天亮》讲述在首尔市中心发生命案，前国科搜法医被指认为是嫌疑人，而此过程隐藏著丑陋的真相。回顾《直到天亮》一直以来的负面声浪，在传出改编自中国作家紫金陈的小说《长夜难明》时，就有不少网友挖出原作者以及小说过去的种种。



根据韩国网友搜罗的讯息，小说《长夜难明》表面上像是在讽刺中国公安部门的腐败，不过在小说改编的中国戏剧《沉默的真相》上档后，接连获得法院与检察院宣传，因此被韩网友质疑是「共产政府的宣传品」。小说家紫金陈也被挖出曾批判香港民主化运动，因此让韩国网友认为《直到天亮》的编制并不妥当，「是在美化共产主义」。



不少网友认为JTBC已经有被骂得很惨的《雪降花》（被质疑美化极权时期情报组织安企部），竟然还敢制作《直到天亮》，骂声不断。

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