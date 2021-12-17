韓石圭&鄭有美新戲《直到天亮》證實已停拍！曾因原著中國小說引發爭議

不知道會不會影響金師傅回歸？！

由影帝韓石圭與影后鄭有美攜手的新戲《直到天亮》日前傳出「停拍」，回顧該劇從企劃階段到開拍，負面聲浪可是不少。



《直到天亮》早在今年3月就開拍，不過直至上個月才殺青，不過並不是拍完預定的16集，而是只拍了8集並決定改季播。剩下8集還沒拍完，不少韓媒取得相關人士爆料，《直到天亮》目前還在調整剩下集數的拍攝日程，而對於今年3月就投入劇組的演員來說，都為了配合拍戲而空著行程。

JTBC於16日對外證實了《直到天亮》前8集的拍攝確實已經結束了，之後的戲分為了提高完成度將重新調整。對此，不少網友狠批「從春天拍到現在才8集」、「也拍太久了吧」、「都要拍一年了」、「最驚奇的是只拍8集」、「是一個月拍一集嗎」、「那等到16集都拍完還要多久」…也有人擔心韓石圭的《浪漫醫生金師傅3》是否會受影響。

《直到天亮》講述在首爾市中心發生命案，前國科搜法醫被指認為是嫌疑人，而此過程隱藏著醜陋的真相。回顧《直到天亮》一直以來的負面聲浪，在傳出改編自中國作家紫金陳的小說《長夜難明》時，就有不少網友挖出原作者以及小說過去的種種。



根據韓國網友蒐羅的訊息，小說《長夜難明》表面上像是在諷刺中國公安部門的腐敗，不過在小說改編的中國戲劇《沉默的真相》上檔後，接連獲得法院與檢察院宣傳，因此被韓網友質疑是「共產政府的宣傳品」。小說家紫金陳也被挖出曾批判香港民主化運動，因此讓韓國網友認為《直到天亮》的編製並不妥當，「是在美化共產主義」。



不少網友認為JTBC已經有被罵得很慘的《雪降花》（被質疑美化極權時期情報組織安企部），竟然還敢製作《直到天亮》，罵聲不斷。

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