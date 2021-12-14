新红蓝CP太养眼了！邪魅李栋旭＆红衣魏河俊「勾肩搭背」：要带你去游戏人间

自古红蓝出CP，看来李栋旭和魏河俊（又译魏嘏隽）也不例外。

最近李栋旭凭藉Joker造型又刷新了大家的审美观，绿发、蓝紫色西装，这些冲击视觉的奇葩颜色放到李栋旭的身上竟然异常和谐，再加上检验颜值的大背头造型，李栋旭这次参演《惊人的星期六》的小丑装简直绝了！！怎么能有人把邪气又魅惑的双重魅力拿捏得这么恰到好处的？



李栋旭和魏河俊的双人照完美诠释了什么叫做帅哥的旁边还是帅哥，红皮衣+白衬衫+牛仔裤的造型让魏河俊看上去更加活力满满，青春潇洒，受伤妆容彷佛是刚刚闯入人间而被暴揍的小恶魔。 遇到大哥李栋旭就「勾肩搭背」，笑容满面，小编居然看出了「弟弟，哥要带你去游戏人间」的放荡不羁的的味道！一红一蓝（紫），满满的Bromance在溢出。



李栋旭和魏河俊合作的新剧《Bad and Crazy》（邪恶与疯狂）即将开播，讲述了一位具有多重人格的刑警（李栋旭 饰），某天身体的另一个人格（魏河俊 饰）苏醒后，解决各种案件所发生的故事。李栋旭饰演腐败的坏家伙「秀烈」，魏河俊饰演善良的疯家伙「K」。该剧兼顾本月17日隆重开播。



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