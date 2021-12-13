这位记者镜头很多！演员文艺媛同时在《Happiness》与《某一天》演出大家是否发现啦

最近同步在追看两剧《Happiness》以及《某一天》的观众们，不知是否都注意到了这位演员？其实她也有大萤幕作品，也就是话题之作《灵异直播：鬼病院》，演员文艺媛目前曝光度大增。

在《Happiness》剧中出现著许多各式各样的住户，剧情想表达的也是在传染病肆虐的状态之下，人心往往变得自私，在封闭隔离状态更容易胡思乱想，而露出本性的这些人，往往比真正的传染病更可怕。文艺媛在剧中饰演一位小三，在6楼医师的妻子得了狂人病死亡后，直接登堂入室，剧情后段甚至也直接在医师面前勾引另外一家住户已婚律师，两人也一起想要谋财害命。



另外在金秀贤与车胜元的作品《某一天》中，金秀贤所饰演的大学生，饮酒玩乐后糊里糊涂烂醉状态下与某女子发生关系，醒来后女子已身中13刀躺卧在床上，慌张的他湮灭证据夺门而出，但却依旧成为高度嫌疑人。三流律师车胜元看出警方不在乎真相而是想直接定罪，於是希望能帮助这位大学生。



剧中的有一位女性记者，时常来找车胜元探听消息，也不漏掉任何法庭上的审判过程，随著剧情播出越来越精彩，记者的演出画面也更多了，不难发现她就是演出《Happiness》剧中的小三文艺媛，不过造型气质大不同，当记者的打扮清纯多了。

而文艺媛也有一部大萤幕作品，也就是《灵异直播：鬼病院》，她饰演的Chalotte，与一群网友一起到废弃的昆池岩进行试胆探险。这部电影中有很多最近大家都认识的熟面孔，包含《鱿鱼游戏》魏河俊，《柔美的细胞小将》《喜欢布拉姆斯吗》的朴智贤。



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