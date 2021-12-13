這位記者鏡頭很多！演員文藝媛同時在《Happiness》與《某一天》演出大家是否發現啦

最近同步在追看兩劇《Happiness》以及《某一天》的觀眾們，不知是否都注意到了這位演員？其實她也有大螢幕作品，也就是話題之作《靈異直播：鬼病院》，演員文藝媛目前曝光度大增。

在《Happiness》劇中出現著許多各式各樣的住戶，劇情想表達的也是在傳染病肆虐的狀態之下，人心往往變得自私，在封閉隔離狀態更容易胡思亂想，而露出本性的這些人，往往比真正的傳染病更可怕。文藝媛在劇中飾演一位小三，在6樓醫師的妻子得了狂人病死亡後，直接登堂入室，劇情後段甚至也直接在醫師面前勾引另外一家住戶已婚律師，兩人也一起想要謀財害命。



另外在金秀賢與車勝元的作品《某一天》中，金秀賢所飾演的大學生，飲酒玩樂後糊里糊塗爛醉狀態下與某女子發生關係，醒來後女子已身中13刀躺臥在床上，慌張的他湮滅證據奪門而出，但卻依舊成為高度嫌疑人。三流律師車勝元看出警方不在乎真相而是想直接定罪，於是希望能幫助這位大學生。



劇中的有一位女性記者，時常來找車勝元探聽消息，也不漏掉任何法庭上的審判過程，隨著劇情播出越來越精彩，記者的演出畫面也更多了，不難發現她就是演出《Happiness》劇中的小三文藝媛，不過造型氣質大不同，當記者的打扮清純多了。

而文藝媛也有一部大螢幕作品，也就是《靈異直播：鬼病院》，她飾演的Chalotte，與一群網友一起到廢棄的昆池岩進行試膽探險。這部電影中有很多最近大家都認識的熟面孔，包含《魷魚遊戲》魏河俊，《柔美的細胞小將》《喜歡布拉姆斯嗎》的朴智賢。



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