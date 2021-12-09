池晟这次将一人分饰双胞胎！与徐智慧搭挡新剧《Adamas》，这也是他们时隔11年再次合作！

今日（9日），根据韩媒 스포티비뉴스 报导：「池晟、徐智慧、李秀敬将出演tvN新剧《Adamas》。」

《Adamas》（아다마스）讲述因20年前被杀害的父亲事件，为了揭开隐藏秘密的双胞胎兄弟，与目击者的女儿一起寻找消失的凶器，为了抓住真犯的追击剧。



池晟饰演为了揭开父亲事件的真相而孤军奋战的双胞胎儿子「宇信」和「秀贤」，将一人分饰两角。之前，池晟曾在《Kill Me Heal Me》饰演七种人格，每种人格的分别皆能清楚演绎，展现精湛演技而获得好评，让人更加期待他这次的角色。



徐智慧饰演财阀家长子的妻子「尹惠秀」。通过《爱的迫降》中「徐丹」受到瞩目的徐智慧，去年在《一起吃晚餐吗？》睽违多时登上女主角位置，与李善均搭挡的《Dr. Brain》在日前公开，和尹启相搭挡的新剧《第六感之吻》也即将上线。（池晟和徐智慧曾在2010年合作过《金首露》，不知道大家是否有印象呢 XD）



李秀敬将饰演社会部记者「金瑞熙」，她今年也在《Law School》中饰演「姜率（B）」一角。



另外，《Adamas》将由《Kairos》朴胜宇导演执导，崔泰江（音，최태강）编剧执笔， 正在讨论2022年tvN的编制。

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