成东镒儿子成俊考入科学高中，网友惊呼：「原来成书生是理科啊！」

恭喜聪明的俊儿呀！

据韩媒报导，成东镒的儿子成俊本月初被Jinsan科学高中录取，成东镒最近给儿子读的补习班送去一个感谢花盆，还亲自向帮助成俊的老师们表达了感谢。

成东镒2014年曾带著儿子成俊和女儿成彬一起出演综艺《爸爸！我们去哪里？》，当时成俊因为性格乖巧稳重、经常捧书阅读，即使在拍摄现场也有超强集中力，被大家爱称为「成书生」、「国民侄子」。



今年7月成东镒做客KBS节目《对话的熙烈3》分享三个小孩的近况，表示正在读高三的成俊依然是书生模样：「一边学习一般度补习班，他的个性就是不爱抱怨，只要是自己应该做的事即使辛苦也会去做。 跟小时候一样。 」



成东镒还说因为家里只有书没装电视，所以小孩们不知道爸爸上过什么节目，甚至不认识赵寅成、孔晓振、EXO D.O.、李光洙、朴宝剑等大牌明星们，因此当这些人来家里时成彬也只当他们是普通的叔叔、阿姨，反而防弹少年团V是成彬的粉丝，去日本演出时还特地给她寄了一箱子零食。



韩国网友看到这消息都表示欣慰：「俊儿有好好长大呢！」、「俊儿从小就很聪明」、「科学高中是只有聪明的小孩能进去呢」、「原来不是文科书生，是理科书生啊」、「什么？ 俊儿已经读高中了吗？ 岁月啊~」

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