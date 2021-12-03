李善彬：《酒鬼都市女人们》李光洙一集不落而且是「死守本播」

李善彬提到男友李光洙爱意满满。

最近李善彬主演的电视剧《酒鬼都市女人们》凭藉著观众们的口口相传收视率火爆，直接续订第二季，李善彬在剧中喝酒、借酒疯爆粗口怒怼人的场景看得观众们直呼「太爽了」。 最近电视剧正式播毕，作为主演之一的李善彬也接受了剧终采访，期间提到了男友李光洙。

李善彬透露李光洙是《酒鬼都市女人们》的忠实观众，每集播出时一定会「死守本播」，绝对不会错过女友的每一个镜头，并且看得津津有味。他们甚至还会讨论剧情，李光洙会告诉李善彬「这场戏很不错」，既是恋人又是事业上的伙伴，相处氛围十分融洽。



不过李善彬也表示自己不是那种会主动给对方看剧本，或者喜欢吐露工作烦恼的性格，所以都是自己解决工作上的问题，并不会刻意询问李光洙的意见或建议。「和他在一起的时候，我的表情之类的几乎就是综艺节目上大家看到的我，我要是喜欢的话根本控制不住表情」。



在剧中李善彬和崔始源有罗曼史甚至床戏，不知道李光洙看了会不会吃醋。然而李善彬却说拍摄相关戏份时，她和崔始源商量要案如何拍出搞笑的效果，比起床戏更像是一出武打戏。





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