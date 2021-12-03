BTS防弹少年团将缺席MAMA颁奖礼！返回韩国需居家隔离10日

ARMY们，防弹少年团将缺席12月11日举行的2021MAMA（Mnet Asian Music Awards）颁奖礼。

据业内人士透露称，为应对COVID-19最新变异，根据韩国疫情防控规则要求12月3日起将对所有入境韩国的人员采取10天居家隔离的措施。 11月27日起，防弹少年团在美国举办演唱会，而12月3日（美国当地时间）他们还将亮相美国知名音乐庆典「2021 Jingle Ball」，因此返回韩国时必定是在12月3日之后，也就是说要遵守最新防疫规定，需居家隔离10天，因此无法出席11日举办的MAMA颁奖礼了。 虽然届时成员们应该会给颁奖礼发送短片，但还是很遗憾不能在舞台上看到成员们的现场演出，这让不少ARMY们感到惋惜。



此外，这两日防弹少年团因为出售股票一事登上了热搜，成员们出售了价值约100亿（韩币，下同）的HYBE股票。 据金融监督院电子公示系统方面有消息，JIN、J-hope、RM从10月开始到11月初为止，在场内抛售了约99亿4983万的HYBE股票。 10月19日，JIN以每股30万2688的价格，出售了1.6万股HYBE股票。 10月22日，J-hope以每股33万2063的价格卖出了5601股。 仅从总抛售金额来看，JIN获得48亿4301万，J-hope 获得18亿5988万。 10月13日到11月9日，RM先后7次在场内卖出1.0385万股，获得约32亿4694万。 最大股东方时赫议长，去年将普通股共47万8695股，赠与了BTS成员7人。 以1日收盘价35万2500韩元为基准，人均持有的HYBE股票的评价额依次为Suga、JIMIN、V、柾国各241亿、J-hope 221亿、RM 204亿、JIN 185亿。



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