孔刘&裴斗娜新剧《宁静海》预告片公开：荒废月球基地隐藏惊心动魄的秘密，12月24日圣诞档全球上线！

由孔刘、裴斗娜等主演的Netflix科幻悬疑惊悚影集《宁静海》今天公开了前导预告片，荒废已久的月球基地、接连牺牲的太空人，一切都超有紧张感！

《宁静海》讲的是2075年地球资源枯竭逐渐荒废，一组精锐队员奉命前往被遗弃的月球研究基地，执行秘密任务的故事。



预告片里，飞船出故障迫降在悬崖边，队员们逃出来后在一片荒芜中找到被遗弃的渤海基地，裴斗娜：「我们全体存活的几率不到一成。 」



孔刘：「你觉得这里有什么吗？」裴斗娜回答：「答案。」接著画面闪过他们抵达基地前这里发生的事情，让人十分好奇。为了寻找人类生存的答案，队员们不顾危险在密室一般的基地中四处搜寻，究竟他们能否顺利完成神秘任务、回到地球？



这个基地位於月球上名叫「宁静海」的地方，孔刘饰演的韩允才是探测队队长，必须在情报有限的情况下执行关键任务，是一个把团队成员的安全放在首位，必要时愿意牺牲自我的人。



裴斗娜饰演宇宙生物学家宋智安，为了揭开已废弃的月球基地事故背后的真相而加入了探测队。



李准饰演国防部精英出身的总工程师柳泰锡，为了逃离国防部令人窒息的环境，自愿加入了这次危险的任务。



金善英饰演医生洪佳英，李茂生饰演安全组负责人孔秀赫，李胜旭饰演飞船驾驶员金先，许成泰饰演航空局资源组科长金载宣。



《宁静海》将在12月24日圣诞档期全球同步上线，已经等不及想要一口气追剧啦！



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