朴信惠&崔泰俊交往低調、認愛多年到公佈喜訊！網友：以為是閃婚，瞬間不知道兩人戀愛很久了XD

【戀愛懶人包整理報導】一早突然的喜訊讓大家嚇到也獻上祝福，有人知道他們低調戀愛多年，有人以為他們已經默默分手了（崔當兵時），還有人以為他們是閃婚，你是哪一種呢？（這一對真的低調到不行，小編先幻想一下寶寶會有多可愛XD）

2021年11月23日，朴信惠與崔泰俊宣布將在明年1月結婚，互許承諾，目前也處於懷孕初期，可謂是雙喜臨門，大家也紛紛獻上了祝福。隨後，崔泰俊也發表了結婚宣言，並提到「朴信惠對他來說，是貴人一般的存在。」

朴信惠除了被稱為「男神收割機」外，總能夠和合作男星營造出超強CP感，像是張根碩、李洪基、鄭容和、李鍾碩、李敏鎬、金來沅…等等，每拍一部劇就會被傳緋聞，但都一一否認，唯一認愛的對象就是崔泰俊。



2018年3月兩人被D社拍到，並報導他們戀愛已經一年多，雙方先是否認表示：「只是親近的關係。」但隨後又承認了戀情，所以估計兩人是從2017年初開始交往，相關人士透露兩人交往一年多來，對身邊的家人朋友都是公開的關係。





디스패치 인스타그램 (official)（@koreadispatch）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 6 日 7:10 下午 張貼

디스패치 인스타그램 (official)（@koreadispatch）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 6 日 7:49 下午 張貼

雖然如此但也從未公開出席過任何場合，真的是非常低調的一對情侶，低調到每次一有消息，都有網友重新得知兩人是戀愛的關係。



崔泰俊在2019年7月底當兵入伍的期間，就偶爾傳出兩人已分手消息，但朴信惠在2020年6月的採訪中難得提及男友，並說「兩人正在好好地交往中」澄清了分手說。



就這樣如此低調地直到今天公布喜訊，也算是以愛情「中長跑」的形式，迎來了人生的另一個篇章，最後，再次祝福兩位新人，也期待他們可以平安的生出健康的寶寶～，恭喜～～～！



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